HC Dobrogea Sud a încheiat prima parte a sezonului cu un bilanț pozitiv în Liga Zimbrilor, cu 12 victorii și un loc 3 care menține echipa în cursa pentru titlu. Dobrogea Sud continuă lupta pentru obiective și îi așteaptă pe fani în tribune.

Președintele Rudi Stănescu spune că, în ciuda tuturor dificultăților, clubul a navigat cu bine prin apele tulburi ale pandemiei și că există motive de satisfacție și de optimism în privința viitorului.

Rudi Stănescu: A fost un an foarte greu. Am fost obligați să ne adaptăm din mers pentru că, din cauza pandemiei, data începerii campionatului s-a mutat de trei ori. Handbalul a fost primul sport de sală care a început competițiile în noul sezon. Cu bune, cu rele, a mers înainte, asta ne-am dorit. Am reușit să ne găsim ritmul, să ajungem la un nivel destul de bun și, zic eu, să facem un tur de campionat foarte bun. Au fost și rezultate neașteptate, surprize mari. E clar că pandemia ne-a afectat pe toți, nu s-a început pregătirea normal, iar forma fizică a variat foarte mult de la o lună la alta. Dar, am reușit să facem un program prin care jucătorii să ajungă la forma optimă la meciurile importante.

Noutati in lotul HC Dobrogea Sud

Rudi Stănescu: Am adus jucători noi. Unii s-au acomodat, alții mai puțin. Dar, ce ne bucură foarte mult, este faptul că am promovat jucători tineri. Asta ne dorim. Scopul academiei noastre de handbal este să creștem jucători tineri români, jucători constănțeni, pe care să-i promovăm la echipa mare. Mulți chiar au confirmat, iar asta nu face decât să ne dea speranțe că academia noastră produce și că suntem pe un drum bun. La meciul cu Turda ne-au lipsit 9 jucători din motive de sănătate și, totuși, am reușit să alcătuim o echipă competitivă. Trei jucători au debutat în prima ligă la acest meci și mă bucur că au făcut-o bine. Ne dă speranțe pentru viitor.

Ce asteptari aveti pentru 2021?

Rudi Stănescu: După un an atât de greu, putem spune că suntem pe plus, chiar dacă am pierdut 3 meciuri în campionat. Suntem în grafic și continuăm lupta pentru obiectivele noastre. Se pot întâmpla multe până la sfârșitul sezonului, campionatul nu e nici pe departe jucat. În 2021, ne dorim să fim sănătoși, să ne continuăm activitatea. În primul rând, așteptăm cât mai repede suporterii în tribune. Ne dorim să îi simțim din nou aproape, lângă noi. Este foarte greu ca sportiv, ca echipă, să joci fără fani. Sperăm să putem juca din nou acasă, cu spectatori.

Sursa: Realitatea de Constanta