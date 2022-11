Pe când dădea meditații, Klaus Iohannis, se dovedea un comerciant foarte bun și atât. În viata politică, președintele ignoră principiile elementare de fizică. Pentru că orice acțiune are și o reacțiune. Natura are oroare de vid. De altfel, asa cum a ținut să atragă atentia în scrierile sale Lucian Blaga, noțiunea de vid nu are corespondent în realitate, ci este doar o construcție mentală, epistemică.

Coaliția de la Putere este copleșită de repercusiunile propriilor acțiuni. PNL nu înțelege de ce PSD atacă la baionetă într-o ofensivă care se intensifică pas cu pas. Lipsit de nuanțe și de minime cunoștințe tactice, reprezentanții PNL își manifestă direct frustrarea și nu se încurcă cu scandaluri care ar putea să-i afecteze în propriile UATuri, ci atacă la vârf, direct la Marcel Ciolacu. Cum s-a ajuns aici, de la Marea Coaliție la continua tăvăleală?

Cel care trebuie să răspundă este Klaus Iohannis cu ale lui observații critice și recomandări prezidențiale prețioase. Cea mai sigură cale de a distruge o idilă pe cale a se înfiripă este de a-i împinge pe tineri direct în fața altarului.

Din considerente personale, șeful statului a vrut o Coaliție ascultătoare, din ce în ce mai unită și lipsită de orice opoziție, internă sau externă. Prețioasele indicații prezidențiale privind procentele la pensii s-au dovedit bomboana pe coliva Coaliției din care Klaus Iohannis voia să facă principala realizare a mandatului său. Pentru că o Putere care-si devorează adversarii externi ajunge să se sfâșie în interior și un specialist în vectori ar fi trebuit să o stie. Or, din ce pierde controlul Klaus Iohannis pare să preseze pentru candidaturi comune vrea să țină lațul scurt și strâns, în condițiile în care are mâinile ocupate și nu are cine să mai țină lațul.

Este relevant că tot după o consultare a președintelui român cu președintele francez, Dacian Cioloș s-a trezit alungat din templul Puterii, în 2021. Ce urmează acum, când copilul nășit de Klaus Iohannis a ieșit exact pe dos decât și-ar fi dorit?

Răspunsul de la Klaus Iohannis este așteptat. PSD defilează și scoate la lumină toate tarele liberale și chiar prezidențiale. Păcate vechi nemărturisite și neispășite. Și nu sunt puține. Dimpotrivă! Singurul ministru pentru care Președintele PSD a avut aprecieri, un cuvant de bine, este ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Se va reinventa EPPO în varianta FBI asa cum a cerut Laura Codruța Kovesi în Germania sau Dacian Cioloș va începe de jos reconstrucția societății civile? Munca migăloasă este disprețuită de politicienii de mai peste tot, dar mai ales de la București. Așa că rămâne scurtătura…

Sursa: Realitatea Din PSD