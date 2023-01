Proteste spontane timp de trei zile au avut loc la şantierul naval Damen din Mangalia, în plin proces de negociere a noului contract colectiv de muncă, anunţă Blocul Naţional Sindical.

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că li se promit măriri de salariu de luni bune, însă nu primesc niciun ban în plus. De asemenea, au fost concediați foarte mulți salariați. „Rușine să vă fie”, au strigat, în mod repetat, muncitorii revoltați pe conducerea olandeză.

Salariaţii anunţă că vor veni zi de zi la proteste şi vin deja în număr semnificativ, în faţa birourilor conducerii şantierului să ceară explicaţii angajatorului de ce nu pot primi o creştere salarială corelată cu rata inflaţiei, precizează sindicatul.

„Luni, 9 ianuarie ac, vom avea prima şedinţă a Consiliului Director din acest an şi ne vom consulta şi vom lua în calcul organizarea unui marş de protest cu plecare din şantier până în centrul municipiului. Nu vom ceda, sub nicio formă, vom face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a determina Administraţia să îşi asume deciziile proaste şi păguboase pe care le-a luat, îi vom determina să ne ofere răspunsuri şi soluţii la problemele pe care le-am tot ridicat, mă refer la salarii majorate, volum mai mare de activitate, transparenţă în decizii etc.. De asemenea, vom face tot ceea ce va fi necesar astfel ca Administraţia să respecte prevederile legale ale contractului colectiv de muncă, să putem relua negocierile, pentru că numai printr-un dialog constructiv putem soluţiona situaţia incertă şi defavorabilă prin care trecem de luni bune, situaţii create, exclusiv, de către Administraţie” a declarat Preşedintele Sindicatului Liber „Navalistul”, Laurenţiu Gobeajă pentru ediţiadesud.ro.

