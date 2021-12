Un preot din Constanța este considerat un adevărat erou, după ce a reușit să salveze zeci de copii și pe mamele lor de teroarea violenței domestice. Claudiu Banu, părintele care slujește la biserica Sfântul Mina din Constanța, a ridicat cu ajutorul enoriașilor un adăpost pentru femeile aflate în dificultate. Acolo, ele pot să înceapă o nouă viață.

După șase ani de muncă, așezământul ridicat de preotul Claudiu Banu este gata. În ultimele luni, 20 de femei și copiii lor au trecut pragul adăpostului.

„Toata munca si tot efortul celor sase ani s-au sters brusc când am auzit aceasta propozitie din gura unei mamici: suntem acasa parinte”, a spus preotul Claudiu Banu, potrivit Realitatea PLUS.

Unele femei și-au reluat viața, altele sunt încă aici și se simt protejate. Toate au plecat din propriile familii dintr-un singur motiv: agresiunile fizice la care erau supuse atât ele, cât și copiii.

„Păcănele, alcool, gelozie… Acum sunt foarte bine, in doua luni de zile mi-am revenit foarte mult. Copiii la fel, nu mai au teama, sunt mult mai comunicativi”, povestește o femeie.

O altă femeie își aduce aminte că „acasa era o tensiune, aveam teama, nu puteam fi noi insine, agresiune fizica si psihica. Am plecat de acasa intr-un centru, neputand sta acolo din cauza ordinului de protectie, sotul aflase unde suntem. Am stat inchisi iar apoi am aflat de părinte” și adaugă că „ne simtim bine, parintele e un om minunat, copiii il iubesc la nebunie”.

Preotul Banu a ridicat adăpostul cu ajutorul enoriașilor săi. Este o clădire cu demisol, parter și trei etaje cu 17 camere pentru cei care vor să scape de bătăile și umilința de acasă.

„Acest asezamant a inceput a se cladi in 2015 dupa un vis… Pentru mame si pentru prunci. Aveam ZERO lei fonduri dar am avut toata nadejdea in Dumnezeu. Aceste mame care trec prin situatii neplacute isi gasesac aici locul. Devine casa lor pe perioada nedeterminata”, a declarat preotul Claudiu Banu.

Pe lângă faptul că se simt ca acasă, aici, femeile și copiii beneficiază și de protecție. Așezământul este în permanență monitorizat video, iar o echipă de intervenție monitorizează permanent zona.

Sursa: Realitatea de Constanta