LD – În realitate, acest sistem a fost făcut de către SRI, iar una din chestiunile, cum să vă spun, una dintre probleme care ar putea în viitor să ne provoace probleme, inclusiv cu Marea Britanie, este faptul că noi ne-am dus și le-am spus englezilor, și o să vă spun și de ce în Marea Britanie, că acesta este un proiect public. Și că va fi transferat guvernului. O să vă spun și de ce a mințit și Guvernul Marii Britanii.

AA – Cum funcționează acest sistem, haideți să le explicăm telespecatorilor ce presupune acest sitem.

LD – Acest sistem „Big Brother”, practic după ce sunt adunate toate datele, aceste baze de date, el avea nevoie de o structura cibernetică

AA – ce fel de informații înglobează acest sistem?

LD – Imediat vă detaliez

LD – Ca să funcționeze, ca să poată fi pus în funcțiune, în afară de bazele de date avea nevoie de o structură cibernetică, un motor se numește, pe care nu-l fac, aparent, decât două firme mari din lume. Americanii și Cambridge Analytica. Aceste motoare, practic, în momentul în care corelează bazele de date, acestea despre noi, cu tot ce există în sondarea internetului despre noi, practic cu un singur click, toată viața dvs. poate fi expusă instantaneu, inclusiv lucruri mult mai subtile și mult mai neplăcute

AA – Adică, tot ce ține de viața personală, asta vreți să spuneți

LD – Aboslut, aici nu-i vorba că accesezi starea de sănătate a fiecăruia dintre noi și este vorba despre viața privată. Aceste motoare pe care, repet, noi am fost și am spus că sunt pentru Guvernul României la Bae Systems.

AA – Adică nu pentru uz civil

LD – Ele sunt folosite pentru uz militar, exact. Și atunci, această firmă englezească nu putea să vândă aceste motoare decât cu acordul Marii Britanii, unde trebuie să declari cine este beneficiarul, ori noi am declarat că beneficiarul este Guvernul României, că d-aia am luat fonduri europene.

AA – Deci, practic, în acest moment, îmi spuneți mie că cineva, oricine, din SRI, fără să dăm o anumită persoană, poate accesa orice informație despre orice cetățean român, inclusiv de natură privată, fără să aibă acordul unui judecător.

LD – Absolut. Și ceea ce este și mai grav este că SRI a finalizat acest proiect aum doi ani de zile și conform angajamentelor legale pe care le-am luat la Bruxelles, el trebuia să-l predea guvernului. O să mă întrebați cui anume de la guvern, tocmai d-ai guvernul nu a făcut nicio structură specializată pentru a prelua acest „Big Brother” pentru a le da celor de la SRI posibilitatea să-l păstreze. Astfel încât am ajuns în următoarea stare de fapt: sistemul funcționează perfect, a fost făcut pe bani europeni.

AA – Poate cineva să controleze cum este făcut acest sistem?

LD – Păi de aceea trebuia transferat la guvern. pentru a putea fi controlat

AA – Cine a gândit acest sistem? Pentru că eu am citit și am văzut că acest program a fost gândit de un anumit domn general Stătescu, care răspundea de parte de IT, și despre care se spune în presă că era mâna dreapată a lui Coldea, de altfel a și plecat din SRI în urma plecării domnului Coldea și a ajuns consilier la domnul Sorin Grindeanu. Iar domnul Grindeanu a povestit public că se cunoștea cu el încă de când era ministrul Telecomunicațiilor. Colaborau foarte bine, aceea a fost perioadă intensă de discuții

LD- Generalul Stătescu este un copil crescut de generalul Zamfir, care a fost directorul IT în SRI. El a coordonat în mod direct proiectele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

AA – Am aici caietul de sarcini

LD – E o poveste întreagă cu caietul de sarcini. Domnul general Stătescu este cel care a coordonat, din punct de vedere tehnic, și a premeditat cele două proiecte, de la CNAS și de la SRI, bazele de date, sistemul medical informatic, astfel încât acesta să poată fi transferat și să fie compatibil mai departe cu acel sistem „Big Brother”, pentru că tot proiectul și caietul de sarcini de la SRI, știu sigur, a fost coordonat și implementat tot de domnul general Stătescu și este o întâmplare, desigur, că sistemul „Big Brother” și licitația CNAS sunt făcute de aceleași firme românești – respectiv Siveco, pentru că acolo unde apare domnul general Stătescu, apare automat și Siveco.

AA – Haideți să ne întoarcem la Irina Socol. Ați povestit că au venit la dvs. domnul gen Dumitru Zamfir și doamna Irina Socol la momentul la care discutați despre acest sistem

LD – Ei mi-au propus, pentru că așa cum v-am spus pregătirea mea de bază este de medic chirurg, eu nu aveam de unde să știu

AA – eu vreau să vă întreb altceva, cum au putut să vin niște oameni, înainte să se facă licitația, și pe urmă ce să vezi au ajuns să gestioneze programele chiar firmle respective.De mână cu cei de la SRI

LD – Eu am priceput destul de repede că dacă nu sunt dispus la niște compromisuri pentru că știam starea reală a sistemului de sănătate

AA – Care sunt compromisurile? Despre ce vorbiți

LD – E destul de neplăcut uitându-te în urmă să-ți dai seama că ai fost folosit inclusiv pentru extragerea unor lucruri extrem de sensibile de la celelelalte servicii de informații, să știți că eu am fost la tot felul de întâlniri la care au vrut să mă cunoască și ceilalți de la celelalte servicii și se uitau la mine foarte suspicioși

AA – Cine v-a dus la aceste întâlniri?

LD – Unul din adjuncții de la SRI

AA – Domnul Coldea?

LD – Nu domnul Coldea

AA – Domnul Zamfir?

LD – Nu, nici domnul Zamfir. M-a adus domnul general Voinescu. Pentru că ceilalți de celelalte servicii nu erau de acord și au vrut să mă vadă și să mă asculte. Practic, că eu am fost folosit pentru o treabă care la final se dovedește că ne afectează pe toți.. chestia asta o regret … și pentru că m-ați întrebat dacă aș lua-o de la capăt, m-aș gândi de două ori, indiferent de starea sistemului de sănătate, pentru că așa cum vedeți, faci lucruri bune pentru pacinetul român, pentru sistemul sanitar.

AA – Nu v-ați gândit atunci în 2010 pentru că încă nu știa despre forța care se construia

LD – Nu, asta vă spun, dar urmărind pe parcursul anilor și înțelegând care a fost finalul , ajungând astăzi să asistăm cumva … sunt înmărmurit cum Guvernul României în complicitate cu cei de la SRI mint Bruxelles-ul, mint Marea Britanie că acel proiect este public și au de gând să-l predea niciodată … lucrurile astea ne pot afecta într-un mod pe care nu-l intuim pentru că vedeți credibilitatea este determinată mai puțin de noi fiecare luat în parte, ci de instituțiile oficiale. Ori dacă instituțiile oficiale doar din dorința de a exercita mecanisme de putere subterane mint partenerii extreni, cum este UE, cum este Coroana Britanică, să nu ne mirăm dacă la final suntem arătați cu degetul și tot nouă să ne fie rușine când ne spun unii că suntem un popor de mincinoși și hoți.