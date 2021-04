Motivul pentru care numărul copiilor care fac COVID a crescut în valul trei al pandemiei este acela că virusul a suferit mutații, cred specialiștii.

Mihai Gafencu, director medical al Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara: Sunt doi adolescenți, o fată și un băiat, deci mari. Amândoi sunt intubați, amândoi cu patologie legată de boli genetice. Al treilea caz este din județul vecin, care are 1 an și jumătate și care are comorbidități multiple. Toate asociate cu infecția COVID. L-au făcut și pe acesta să fie într-o stare gravă și necesitând intubația.

De la începutul pandemiei, la Timișoara, au mai fost cazuri de copii bolnavi de COVID-19, chiar și la nou-născuți. Unii dintre ei au luat boala de la mame sau din spital. Acum însă cazurile de îmbolvări la tineri s-au înmulțit, iar simptomele sunt asemănătoare cu cele raportate la adulți.

Virgil Musta, șef al Secției de Boli Infectioase de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara: În general, COVID-ul este mai frecvent acum decât a fost în prima parte a pandemiei la copii. Vine cu forme medii și foarte rar forme severe la copii cu multiple comorbidități, malformații, unde aceștia sunt cei care ajung pe secțiile noastre de ATI.

Medicii atrag atenția că tinerii bolnavi de COVID-19 sunt un puternic factor de transmitere a virusului în comunitate.