Messi, după calificarea Argentinei în finala Mondialului 2026: „M-am pregătit special pentru acest turneu”

Lionel Messi s-a declarat fericit de parcursul Argentinei la Cupa Mondială din 2026, după calificarea în a doua finală consecutivă a competiției. Echipa antrenată de Lionel Scaloni a eliminat Anglia în semifinale, scor 2-1, prin golurile lui Enzo Fernández (85) și Lautaro Martínez (90+2), ambele reușite după pase decisive ale căpitanului argentinian.

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