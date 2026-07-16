Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne: „MAI își face datoria față de Patrie cu onoare” - VIDEO

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a susținut un discurs de bilanț și omagiu cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, în care a vorbit despre aderarea la Schengen, migrația zero și viitoarea reformă a MAI.
Omagiu pentru eroii MAI, la ceremonia aniversară
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a susținut un discurs cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, în care a făcut un bilanț al ultimilor trei ani de mandat și a trasat direcțiile de dezvoltare ale instituției pentru perioada următoare. Discursul a debutat cu un omagiu adus celor căzuți la datorie: „Astăzi celebrăm istoria și tradițiile Ministerului Afacerilor Interne. MAI și-a făcut datoria față de cetățeni și față de Patrie cu onoare”, a spus ministrul, adăugând un moment de reculegere „în memoria celor care au făcut sacrificiul suprem și au căzut la datorie”.
La eveniment au fost prezenți prim-ministrul României, procurorul general, președinții comisiilor parlamentare pentru apărare și siguranță națională, precum și reprezentanți ai instituțiilor partenere, iar Președintele României a transmis un mesaj cu acest prilej.
Bilanțul mandatului: Schengen, migrație zero și combaterea crimei organizate
Predoiu a amintit că, în urmă cu trei ani, ministerul și-a stabilit ca priorități combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, de persoane și de arme, a migrației ilegale și a criminalității informatice, alături de menținerea capacității de intervenție în situații de urgență și rezolvarea dosarului Schengen.
Aderarea la Schengen, un capitol închis
„Am intrat în Schengen în doi pași, în 2023 și în 2024, închizând un capitol restant al aderării depline a României la UE”, a declarat ministrul, subliniind că prima evaluare Schengen a Comisiei Europene, finalizată recent, a avut un rezultat foarte bun, iar unele proceduri aplicate de MAI vor deveni standarde la nivel european. „Ieri am fost candidați, astăzi suntem un model de aplicare a procedurilor Schengen”, a spus el.
România, țară cu migrație zero
Un alt rezultat evidențiat a fost reducerea semnificativă a migrației ilegale: „Am redus migrația până la cote nesemnificative; România este o țară cu migrație zero”, a afirmat Predoiu, precizând că statisticile arată îmbunătățiri de peste 30% la toate capitolele urmărite, de la grupurile infracționale destructurate până la capturile de droguri.
Ministrul a menționat și programul de siguranță în jurul școlilor, care a redus substanțial infracționalitatea din preajma instituțiilor de învățământ, precum și proiectul-pilot de reorganizare a IPJ Constanța, gândit ca model pentru viitoarea reformă a Poliției Române.
Viitorul MAI: tehnologie, inteligență artificială și reformă legislativă
Cea mai mare parte a discursului a fost dedicată direcției de dezvoltare a ministerului pentru anii următori. Predoiu a avertizat că siguranța publică nu va mai putea fi asigurată fără integrarea noilor tehnologii, într-un context marcat de sofisticarea amenințărilor și de deficitul de resurse umane.
„Contracararea amenințărilor va fi o vorbă goală fără supraveghere video inteligentă sau fără folosirea inteligenței artificiale”, a spus ministrul, precizând însă că această tranziție presupune „garanții solide privind respectarea drepturilor la intimitate și la viață privată”.
Nevoie de stabilitate politică pentru reformă
Predoiu a subliniat că legislația care reglementează activitatea MAI este, în multe cazuri, veche de zeci de ani și nu mai răspunde provocărilor actuale, aflate „la granița dintre provocarea de ordine publică și provocarea militară”. Ministrul a cerut un context politic stabil pentru a putea derula reformele necesare: „Operarea unui șantier de anvergura Ministerului Afacerilor Interne presupune cel puțin patru ani de pace politică.”
Mesaj de mulțumire pentru cei peste 127.000 de angajați ai MAI
Ministrul a ținut să evidențieze rolul angajaților ministerului, subliniind că, dincolo de structuri și proceduri, MAI înseamnă „cei peste 127.000 de angajați care asigură, uneori în condiții riscante, alteori cu mijloace insuficiente, condițiile pentru ca fiecare cetățean să trăiască în siguranță”.
El a vorbit și despre presiunea psihologică resimțită de personalul MAI: „Am tot respectul pentru această trăsătură a oamenilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru această caracteristică a dumneavoastră de a fi calmi și stăpâni pe sine în exterior, dar de a arde literalmente pe interior pentru misiunile și profesia dumneavoastră.”
Mesaj personal de final: paralela cu Cupa Mondială de Fotbal
Discursul s-a încheiat cu un mesaj personal, în perspectiva unei posibile schimbări de guvern, în care ministrul a mulțumit angajaților pentru cei trei ani de colaborare: „Am fost onorat să vă reprezint și să vă conduc. Pentru mine, aceștia au fost printre cei mai frumoși și interesanți ani de activitate profesională.”
Predoiu a făcut și o paralelă neobișnuită cu meciurile din fazele decisive ale Cupei Mondiale de Fotbal, aflată în desfășurare: „A câștigat întotdeauna echipa care a dorit mai mult, care a crezut mai mult, care a îndrăznit mai mult, care a luptat mai mult și a sacrificat mai multă imaginație, mai mult efort și mai multă energie. Echipa care a fost… mai echipă.”
El a încheiat cu o urare adresată angajaților ministerului: „Vă urez să rămâneți o echipă unită, să aveți puterea interioară să vă străduiți mereu mai mult și să câștigați în continuare meciul permanent cu răul. La mulți ani Ministerului Afacerilor Interne! La mulți ani tuturor oamenilor din MAI!”