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Sport· 1 min citire
Cupa Mondială 2026. La prima participare, Capul Verde merge neînvinsă în șaisprezecimi
Cupa Mondială
Selecționata Capului Verde, debutantă la o Cupă Mondială de fotbal, s-a calificat vineri noapte în șaisprezecimile de finală.
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