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Sport· 1 min citire

Cupa Mondială 2026. La prima participare, Capul Verde merge neînvinsă în șaisprezecimi

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 07:48

Selecționata Capului Verde, debutantă la o Cupă Mondială de fotbal, s-a calificat vineri noapte în șaisprezecimile de finală.

Naționala a terminat la egalitate cu echipa Arabiei Saudite, 0-0, vineri, pe Houston Stadium, în ultimul său meci din Grupa H a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, scrie Agerpres.

„Rechinii albaștri” au scris istorie, după ce nu au pierdut niciun meci din grupă, 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită, calificându-se în faza următoare a competiției.

Arabia Saudită părăsește competiția de pe ultimul loc, după două egaluri, 1-1 cu Uruguay, 0-0 cu Capul Verde, și un eșec, 0-4 cu Spania. Pentru echipa din arhipelag va urma un meci de gală, contra campioanei mondiale Argentina.

Capul Verde a scris o poveste de basm asigurându-și un loc în runda următoare. În meciurile de duminică, 28 iunie, atenția va rămâne pe Messi, Ronaldo și Kane care strălucesc în ultimul meci al fazei grupelor.

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