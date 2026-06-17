CM 2026: Argentina a învins Algeria, scor 3-0. Messi a marcat toate golurile

Argentina va juca următoarele meciuri, la Cupa Mondială, pe 22 iunie cu Austria şi pe 28 iunie cu Iordania, în timp ce Algeria va întâlni Iordania pe 23 iunie şi Austria în data de 28 iunie.
Campioana mondială en-titre Argentina a obținut o victorie de senzaţie, miercuri dimineaţă, la Kansas City, scor 3-0, cu Algeria, în grupa J de la Cupa Mondială. Lionel Messi, căpitanul Argentinei, a reuşit un hattrick.
Lionel Messi a marcat în minutele 17, 60 şi 76. Decarul Argentinei a reuşit să ajungă la 16 goluri marcate la CM, și a egalat recordul deținut de Miroslav Klose.
Tripla căpitanului naţionalei Albiceleste a venit la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială, la ediţia din Germania.
Messi a devenit totodată primul jucător care evoluează la şase ediţii ale Cupei Mondiale. El a adunat 200 meciuri în tricoul "Pumelor".
Messi, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, a devenit totodată cel mai în vârstă jucător care reuşeşte să înscrie de trei ori într-un meci la CM.
Argentina va juca următoarele meciuri, la Cupa Mondială, pe 22 iunie cu Austria şi pe 28 iunie cu Iordania, în timp ce Algeria va întâlni Iordania pe 23 iunie şi Austria în data de 28 iunie.
Argentina - Algeria 3-0 (1-0)
Goluri: Lionel Messi (17, 60, 76).
Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori
Cupa Mondială 2026 - Grupa J
Argentina: Martinez - Montiel (Molina - 46), Romero (Otamendi - 80), Martínez (Alvarez - 55), Medina - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi (Paz - 80), Lautaro Martinez, Almada (Gonzalez - 55). Selecţioner: Lionel Scaloni
Algeria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri - Boudaoui (Aouar - 64), Bentaleb (Boulbina - 81), Maza (Zerouki - 82) - Hadj Moussa (Mahrez - 64), Gouiri (Amoura - 64), Chaïbi. Selecţioner: Vladimir Petkovic
Meciul a fost arbitrat de polonezul Szymon Marciniak.
În Grupa J se mai joacă, de la ora 07.00, meciul Austria - Iordania.