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Washingtonul pune presiune pe Kiev: ajutorul militar, condiționat de acceptarea planului de pace

Washingtonul pune presiune pe Kiev: ajutorul militar, condiționat de acceptarea planului de pace

Washingtonul pune presiune pe Kiev: ajutorul militar, condiționat de acceptarea planului de pace

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 21 nov. 2025, 16:04

Washingtonul pune presiune pe Kiev: ajutorul militar, condiționat de acceptarea planului de pace

Ucraina este supusă unei presiuni crescânde din partea Statelor Unite pentru a accepta planul de pace propus de Washington, au declarat pentru Reuters două surse care au dorit să rămână anonime.

Potrivit acestora, administrația americană a avertizat Kievul că sprijinul militar și accesul la informații ar putea fi sistate dacă propunerea va fi respinsă.

Un ultimatum cu termen limită

Una dintre surse a precizat că Washingtonul vrea ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare, susținând că SUA „vor să oprească războiul, iar Ucraina să plătească prețul”.

O delegație de înalți responsabili militari americani s-a aflat joi la Kiev, unde a discutat planul cu președintele Volodimir Zelenski. Atât ambasadorul SUA în Ucraina, cât și unul dintre membrii delegației au catalogat întâlnirea drept constructivă și au subliniat că Washingtonul urmărește un „calendar agresiv” pentru parafarea unui acord.

Pe de altă parte, Kremlinul l-a avertizat vineri pe Zelenski că prelungirea conflictului „nu are sens” și ar putea deveni „periculoasă” pentru conducerea ucraineană, îndemnând Kievul să accepte negocieri „fără întârziere”.

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