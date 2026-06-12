Turist tâlhărit și înjunghiat la Eforie Nord

Un turist de 27 de ani, din județul Bacău, a fost victima unei tâlhării violente în stațiunea Eforie Nord.

Incidentul a avut loc pe 11 iunie 2026, când bărbatul a sesizat poliția că fusese agresat de persoane necunoscute și că i se furase o sumă de bani. Din cercetările polițiștilor a rezultat că victima ar fi cunoscut trei bărbați, cu vârste de 28, 32 și 35 de ani, într-un supermarket din Eforie Nord, după care aceștia s-ar fi deplasat împreună la locuința unui alt bărbat, potrivit replicaonline.ro .

Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, bărbatul de 28 de ani i-ar fi smuls victimei suma de 3.700 de lei.

Ulterior, cu sprijinul celorlalți doi, acesta ar fi agresat-o fizic cu un obiect tăietor-înțepător. Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată