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Steag roșu pe plajele din Eforie! Avertismentul salvamarilor: Nicio baie și nicio fotografie în valuri nu merită să vă puneți viața în pericol
Steag roșu/ Profimedia
Publicat10 sept. 2026, 09:18
SursăRealitatea.Net
Salvamarii au arborat, joi, steagul roșu pe plajele din Eforie și le transmit turiștilor să nu intre în apă. Marea este agitată, iar curenții sunt puternici și pot trage rapid oamenii în larg. În aceste condiții, scăldatul este interzis, inclusiv pentru înotătorii experimentați.
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