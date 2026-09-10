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Vacanța la mare continuă și în septembrie
plajă
Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști. Vremea se va menține frumoasă și caldă, în Dobrogea, motiv pentru care litoral rămâne o opțiune de relaxare.
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