Vacanța la mare continuă și în septembrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 08:08

Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști. Vremea se va menține frumoasă și caldă, în Dobrogea, motiv pentru care litoral rămâne o opțiune de relaxare.

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