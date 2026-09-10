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Vacanța la mare continuă și în septembrie

plajă

plajă

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 08:08

Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști. Vremea se va menține frumoasă și caldă, în Dobrogea, motiv pentru care litoral rămâne o opțiune de relaxare.

Luna septembrie a venit cu vreme bună, plaje mai libere și, mai ales, prețuri mai mici la cazare. Hotelierii au redus tarifele și încearcă să-i convingă pe turiști să vină în continuare în vacanță.

Aproximativ 30.000 de turiști se află în această perioadă în stațiunile de la malul mării.

Sezonul reducerilor abia se încălzeşte. Până pe 30 septembrie, "Litoralul pentru Toţi" aduce preţuri cu până la 60 la sută mai mici decât în vârful verii. Unele hoteluri şi-au prelungit ofertele şi în octombrie.

La unele hoteluri, gradul de ocupare este încă aproape de maximum, iar vremea bună îi determină pe unii turiști să rămână mai mult decât plănuiseră.

„Marea majoritate a turiștilor, deși au venit pentru două-trei zile, pentru că vremea este foarte bună, își tot prelungesc sejururile. Chiar astăzi cineva a prelungit sejurul cu încă două zile, deși avea check-out astăzi”, a declarat Elena Drăghici, administrator de hotel.

Prețurile la cazare în această perioadă pornesc de la 350 de lei pentru un pachet de trei zile, fără mic dejun, însă există și variante cu toate mesele incluse.

„Ajung până la 400 de lei pe noapte pentru o cameră dublă, cu toate cele trei mese incluse, cu bufet tip pensiune completă”, a explicat Sebastian Puznava, administrator de hotel.

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