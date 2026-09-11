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Sancțiune drastică în Constanța: Amendă uriașă și mașină confiscată pentru abandonarea deșeurilor
FOTO: Captură video
Primăria intensifică lupta împotriva aruncării ilegale a gunoaielor și anunță instalarea a peste 1.200 de camere de supraveghere.
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