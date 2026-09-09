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Răpire în Constanța. Femeie luată cu forța de rude din cauza partenerului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 11:41

Printre răpitori s-au aflat sora, cumnatul și fostul iubit. Cinci persoane arestate

În seara de 7 septembrie, în jurul orei 23.20, o femeie de 32 de ani se afla împreună cu concubinul pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, lângă un local. Cinci persoane au forțat-o să urce într-un autoturism și au părăsit zona.

Polițiștii, sesizați prin 112, au oprit mașina pe DN 22, între Tariverde și Mihai Viteazu, unde au găsit-o pe victimă alături de răpitori.

Cinci persoane arestate preventiv

Anchetatorii au stabilit că motivul a fost dezacordul rudelor față de relația de concubinaj a femeii.

Printre cei implicați s-au aflat sora victimei, cumnatul acesteia și fostul iubit.

Cele cinci persoane, cu vârste între 19 și 50 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ele sunt cercetate pentru lipsire de libertate.

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