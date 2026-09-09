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Dr. Eduard Nica, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Care sunt costurile unei expediții pe cele mai înalte vârfuri?
Dr. Eduard Nica vine în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS și vorbește despre costurile reale ale expedițiilor montane, explicând de ce ascensiunile pe vârfurile lumii presupun investiții diferite, iar Antarctica rămâne una dintre cele mai costisitoare destinații.
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