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Peste 1.000 de șoferi vitezomani sancționați de polițiștii din Constanța

Poliția Rutieră din Constanța a reținut zeci de permise de conducere

Poliția Rutieră din Constanța a reținut zeci de permise de conducere

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 10:19

Amenzi de aproape un milion de lei în doar o săptămână

În perioada 31 august – 6 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, împreună cu structurile rutiere din județul Constanța, au desfășurat acțiuni pentru combaterea încălcării normelor privind viteza. Potrivit IPJ Constanța, au fost aplicate 1.832 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 946.000 de lei.

Viteza, principala abatere sancționată

Dintre acestea, 1.065 de amenzi au fost date pentru depășirea limitei legale de viteză, 173 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 47 pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

Au fost reținute, în vederea suspendării, 82 de permise de conducere: 27 pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale, 16 pentru depășire neregulamentară și 4 pentru comportament agresiv în trafic. De asemenea, polițiștii au reținut 66 de certificate de înmatriculare. Acțiunile vizează creșterea siguranței pe drumurile din județ.

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