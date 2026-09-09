Advertising
Social· 1 min citire
Peste 1.000 de șoferi vitezomani sancționați de polițiștii din Constanța
Poliția Rutieră din Constanța a reținut zeci de permise de conducere
Amenzi de aproape un milion de lei în doar o săptămână
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:08Atenție, șoferi. Restricții majore de trafic pe drumurile naționale și autostrada A1
- 10:45Ce se întâmplă dacă nu ai RCA valabil în caz de accident auto
- 10:44Dr. Eduard Nica, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Care sunt costurile unei expediții pe cele mai înalte vârfuri?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News