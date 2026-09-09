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Social· 1 min citire
Goana după like-uri care poate ucide. Tinerii escaladează clădiri abandonate
FOTO: Pixabay.com
Autoritățile trag un semnal de alarmă în privința noului fenomen periculos apărut pe rețelele sociale, avertizând că simpla sancționare nu este suficientă.
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