Peste 5.000 de sesizări clasate de Inspecția Judiciară în 2024: cât de eficient este controlul disciplinar în justiție

În contextul dezbaterilor recurente privind responsabilitatea magistraților din România, tema răspunderii disciplinare revine în prim-plan, alimentată de date oficiale și de percepția publică asupra eficienței mecanismelor existente. Deși cadrul legal prevede instrumente prin care justițiabilii pot semnala abuzuri sau derapaje, întrebarea rămâne: cât de funcționale sunt acestea în practică?

Lipsa unei dezbateri politice consistente

Un prim nivel al discuției îl constituie absența aproape totală a unei dezbateri politice consistente pe tema răspunderii magistraților, în ciuda importanței evidente pe care acest subiect o are pentru echilibrul instituțional și pentru credibilitatea actului de justiție.

Mecanismul instituțional existent

În plan instituțional, principala pârghie de care dispune un justițiabil este sesizarea disciplinară adresată Inspecției Judiciare. Această instituție are rolul de a analiza eventualele abateri ale magistraților și de a decide dacă se impune declanșarea unei acțiuni disciplinare. Teoretic, mecanismul reprezintă o formă de echilibru între independența justiției și necesitatea răspunderii.

Datele oficiale și dimensiunea fenomenului

Datele oficiale indică o situație care necesită o analiză atentă. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Judiciare pentru anul 2024, dintr-un total de 5.511 sesizări privind răspunderea disciplinară a magistraților, 5.010 au fost clasate. Ponderea ridicată a dosarelor clasate fără aplicarea unor sancțiuni aduce în discuție eficiența și accesibilitatea acestui mecanism pentru cetățeni.

În acest context, rolul Inspecției Judiciare este adesea analizat din perspectiva poziției sale instituționale. Instituția gestionează sesizările formulate de justițiabili, având în același timp competența de a evalua conduita unor magistrați care aparțin aceluiași corp profesional din care provin și inspectorii judiciari. Această organizare, justificată prin necesitatea expertizei de specialitate, este însă frecvent corelată, în dezbaterea publică, cu nivelul ridicat al clasărilor, fiind invocată ca posibil factor care poate influența percepția asupra aplicării măsurilor disciplinare.

Pe de altă parte, reprezentanți ai sistemului judiciar subliniază că numărul mare de sesizări clasate nu indică neapărat o disfuncționalitate, ci poate reflecta și faptul că multe dintre reclamații sunt neîntemeiate sau formulate în contextul nemulțumirii față de soluții judiciare, deși mare parte din sesizări sunt întocmite de avocați.

Impactul asupra încrederii publice

Dincolo de aceste argumente, discuția se raportează în mod direct la încrederea publică. Atunci când mecanismul principal de control înregistrează constant un număr ridicat de clasări, se poate contura percepția că răspunderea disciplinară a magistraților are mai degrabă un caracter formal decât unul efectiv.

Fără clarificări suplimentare, fără transparență și fără o dezbatere publică reală, echilibrul dintre independența justiției și necesitatea răspunderii rămâne nerezolvat. În aceste condiții, justițiabilul se confruntă cu dificultăți în a identifica garanții reale că eventualele abuzuri sunt sancționate efectiv, iar încrederea în capacitatea instituțiilor de a-i proteja drepturile este afectată.