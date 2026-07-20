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Peste 2.000 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri la malul mării în ultimele trei zile
FOTO: Arhivă
Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Constanța au desfășurat, în perioada 17 - 19 iulie 2026, o amplă acțiune de verificare a șoferilor, pentru prevenirea accidentelor provocate de consumul de alcool sau de substanțe psihoactive.
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