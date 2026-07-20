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Peste 2.000 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri la malul mării în ultimele trei zile

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 20 iul. 2026, 11:05

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Constanța au desfășurat, în perioada 17 - 19 iulie 2026, o amplă acțiune de verificare a șoferilor, pentru prevenirea accidentelor provocate de consumul de alcool sau de substanțe psihoactive.

„În perioada 17 – 19 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

Astfel, au fost efectuate peste 2.000 de testări pentru alcool și au fost reținute, în vederea suspendării, 12 permise de conducere.

În urma activităților desfășurate, au fost constatate 3 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale.

Totodată, au fost depistați 9 conducători auto sub influența alcoolului, cu valoare în aparatul etilotest mai mică de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, în toate cauzele fiind întocmite procese verbale de contravenție.

Vă reamintim faptul că legislația rutieră are toleranță zero cu privire la conducerea vehiculelor sub influența alcoolului.

Mulțumim conducătorilor auto responsabili, care înțeleg că alcoolul și volanul sunt complet incompatibile”, transmite IPJ Constanța. 

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