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Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne în continuare blocată în urma atacului cibernetic care a afectat infrastructura instituției.
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