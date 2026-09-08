Inspector de la Apele Române prins în flagrant în timp ce a luat mită

Un funcționar din Constanța a cerut bani unui om de afaceri pentru a închide ochii la nereguli.
Procurorii anticorupție din Constanța au inițiat acțiunea penală împotriva lui Cosmin-Ștefan Gearâp, inspector de specialitate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (A.B.A.D.L.). Acesta este acuzat de luare de mită, fiind prins în flagrant în data de 7 septembrie 2026, în timp ce primea suma de 10.000 de lei de la administratorul unor societăți comerciale.
Condițiile impuse prin controlul judiciar
Conform anchetatorilor, inspectorul ar fi solicitat acești bani în luna septembrie pentru a aplica o sancțiune mai blândă în urma unor controale efectuate la firmele administrate de omul de afaceri. Suma urma să asigure și neaplicarea altor amenzi pentru presupuse amenajări neconforme realizate pe un sector de plajă, chiar înainte de întocmirea procesului-verbal de predare-primire.
Pe durata măsurii controlului judiciar, Cosmin-Ștefan Gearâp este obligat să respecte o serie de interdicții stricte. Printre acestea se numără obligația de a se prezenta la organele de urmărire penală ori de câte ori este chemat, interdicția de a părăsi România fără aprobarea procurorilor DNA și interzicerea comunicării cu persoanele implicate în acest dosar.
Totodată, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a-și exercita funcția publică. Dacă va încălca aceste obligații cu rea-credință, el riscă măsura arestului la domiciliu sau chiar arestarea preventivă.