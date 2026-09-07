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Social· 1 min citire
Emoții pentru Alexandra Păcuraru în prima zi a anului școlar. Bucuria revederii: elevii sunt pregătiți pentru o nouă etapă
Publicat7 sept. 2026, 17:52
Actualizat7 sept. 2026, 18:03
SursăRealitatea PLUS
Prima zi de școală înseamnă pentru copii emoție, bucurie și uneori teamă de necunoscut. Revederea cu profesorii și colegii se simte ca o nouă gură de aer. Copiii au început astăzi o nouă etapă din viața lor. La Grădinița și Școala Primară Anastasya din Corbeanca, cu ghiozdanul în spate, micuții s-au întors în bănci. Alexandra Păcuraru a fost alături cu emoție alături de cei patru copii la festivitatea de deschidere.
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