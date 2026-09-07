Friedrich Merz, reacție după victoria AfD în Saxonia-Anhalt: „Suntem cu toții profund șocați”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 15:46

Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat după victoria clară obținută de AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, afirmând că rezultatul a provocat un șoc în rândul formațiunii sale.

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