Incendiu pe nava Wine Trader în Marea Neagră: cinci marinari salvați, șapte dispăruți

Publicat 15 oct. 2026, 13:09 Sursă Ziua de Constanța

Incendiu pe nava comercială Wine Trader, aflată la 13 mile marine sud-est de Sulina. Cinci marinari au fost salvați, iar șapte persoane sunt date dispărute.

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