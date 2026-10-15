Incendiu pe nava Wine Trader în Marea Neagră: cinci marinari salvați, șapte dispăruți

Incendiu pe nava comercială Wine Trader, aflată la 13 mile marine sud-est de Sulina. Cinci marinari au fost salvați, iar șapte persoane sunt date dispărute.
Incendiu pe nava comercială Wine Trader, aflată în Marea Neagră la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Cinci marinari au fost recuperați, în timp ce șapte persoane sunt date dispărute, potrivit unei actualizări transmise joi de Autoritatea Navală Română (ANR).
Alerta de urgență a fost transmisă în jurul orei 07:00. Nava, care naviga sub pavilion San Marino și nu avea încărcătură la bord, semnaliza izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului.
Centrul Maritim de Coordonare din cadrul ANR a declanșat imediat o operațiune de căutare și salvare (SAR). Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mijloace navale și aeriene specializate. Autoritățile vor transmite informații suplimentare pe măsură ce operațiunea evoluează.