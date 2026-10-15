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Incendiu pe nava Wine Trader în Marea Neagră: cinci marinari salvați, șapte dispăruți

Incendiu pe Marea Neagră

Incendiu pe Marea Neagră

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat15 oct. 2026, 13:09
SursăZiua de Constanța

Incendiu pe nava comercială Wine Trader, aflată la 13 mile marine sud-est de Sulina. Cinci marinari au fost salvați, iar șapte persoane sunt date dispărute.

Incendiu pe nava comercială Wine Trader, aflată în Marea Neagră la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Cinci marinari au fost recuperați, în timp ce șapte persoane sunt date dispărute, potrivit unei actualizări transmise joi de Autoritatea Navală Română (ANR).

Alerta de urgență a fost transmisă în jurul orei 07:00. Nava, care naviga sub pavilion San Marino și nu avea încărcătură la bord, semnaliza izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul ANR a declanșat imediat o operațiune de căutare și salvare (SAR). Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mijloace navale și aeriene specializate. Autoritățile vor transmite informații suplimentare pe măsură ce operațiunea evoluează.

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