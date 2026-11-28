Publicat 28 nov. 2026, 20:20 Sursă romaniatv

Condiții iernate s-au instalat brusc în țară, cu ninsori în București și Ilfov. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 55 de centimetri, iar temperaturile vor scădea sub -10 grade.

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