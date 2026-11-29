Publicat 29 nov. 2026, 10:10 Sursă g4media

ANM a emis trei avertizări meteorologice Cod Galben valabile până pe 2 decembrie. Temperaturile minime vor coborî până la -18 grade, iar vântul va atinge rafale de 70 km/h în mai multe regiuni.

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