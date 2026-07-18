Diana Buzoianu vrea să demoleze un cunoscut club de pe litoral. Ministrul Mediului nu a știut să spună ce probleme sunt-VIDEO

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, vrea să demoleze un cunoscut bar din Mamaia, pe motiv că nu ar avea toate autorizațiile necesare de funcționare, deși își desfășoară activitatea în aceeași locație de peste 11 ani. Întrebată dacă problemele vizează întreaga terasă, Diana Buzoianu nu a știut ce să răspundă.
Diana Buzoianu: Ea nu este reglementată, ea nu poate să continue în felul acesta. Există norme care spun foarte clar că nu se poate face o astfel de terasă aici. De asta trebuie să avem niște discuții foarte serioase de cum reglementăm PUZ-ul și care sunt, de fapt, regulamentele viitoare pe care le aprobăm. Și eu sper că până anul viitor să avem...
Reporter: Dar când ne referim la terasă, cred e vorba de toată terasa?
Diana Buzoianu: Aici poate... poate domnul Hagi poate să spună mai multe.
Reprezentant operatori: Ideal... ideal din punctul nostru de vedere, al... ca operator și ca reprezentant al unei asociații patronale, este găsirea unei formule astfel încât să nu ne trezim în mijlocul sezonului că ne apucăm să mutăm lucruri. Este ok, respectăm legea, putem să facem... ne asumăm ca în fiecare an putem să dăm totul la o parte, dar în situația actuală, la momentul actual, riscăm... riscăm să ne jucăm cu o poveste care e foarte sensibilă apropo de turism. Ceea ce nu știu dacă ne dorim la momentul actual. Dacă cineva își dorește lucrul ăsta, ca să ne apucăm să facem un șantier aici...
Diana Buzoianu: Bine, dar și dumneavoastră știați foarte clar că, dacă v-ați apucat de faceți șantierul să construiți, că n-aveați acorduri.
Reprezentant operatori: E foarte adevărat... E foarte adevărat, dar noi în fiecare an am cerut acord, am avut acord ani... suntem din 2011 aici. Nu știu dacă am greșit undeva. Ne-am organizat din timp... Ok, haideți să...
Diana Buzoianu: Bun, eu zic că... acum pe moment o să clarificăm aceste aspecte, dar noi o să... deci pentru anul acesta legea se va aplica așa cum este anul acesta. Important este ca de anul viitor, nu, de... de fapt de acum să lucrăm ca pe anul viitor legea să fie mult mai clară.
Reprezentant operatori: Perfect.
Diana Buzoianu: Și să permită un echilibru pe plaja din România, că asta este ceea ce ne dorim cu toții: turism, dar și echilibru.