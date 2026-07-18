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Plaja de la Cap Aurora, învăluită în ceață! Imagini splendide de la malul mării

ceață pe litoral

ceață pe litoral

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 09:26

O ceață densă a învăluit în sâmbătă dimineață (n.r. 18 iulie 2026) plaja de la Cap Aurora din județul Constanța.

Turiștii care au ales să fie de la răsăritul soarelui pe plajă au avut parte de un peisaj spectaculos.

La primele ore ale dimineții totul părea acoperit de o perdea densă.

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