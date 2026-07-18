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Plaja de la Cap Aurora, învăluită în ceață! Imagini splendide de la malul mării
ceață pe litoral
O ceață densă a învăluit în sâmbătă dimineață (n.r. 18 iulie 2026) plaja de la Cap Aurora din județul Constanța.
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