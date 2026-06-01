Cum a început, de fapt, Ziua Copilului? Istoria ascunsă a zilei de 1 Iunie și legătura ei neștiută cu San Francisco

Astăzi asociem 1 iunie cu baloane, înghețată și zi liberă, istoria acestei sărbători ascunde detalii geopolitice fascinante, intrigi diplomatice și coincidențe bizare.

Iată cele mai puțin cunoscute, rare și interesante fapte din spatele zilei de 1 iunie:

1. Totul a început cu un consul chinez și o barcă de dragoni în San Francisco

Deși conferințele internaționale au oferit cadrul legal, scânteia simbolică a zilei de 1 iunie a fost aprinsă în 1925, în SUA. Consulul general al Chinei la San Francisco a adunat un grup mare de copii orfani chinezi și a organizat pentru ei Festivalul Bărcii de Dragon (o sărbătoare tradițională chineză).

Evenimentul a avut loc exact pe 1 iunie 1925 . Coincidența a făcut ca exact în aceeași zi, la Geneva, se desfășura Conferința Mondială pentru Protejarea Copiilor . Gestul consulului a atras atenția presei internaționale, legând pentru prima dată data de 1 iunie de ideea de a aduce bucurie copiilor vulnerabili.

2. „Amprenta” blocului sovietic: De ce unii sărbătoresc pe 1 iunie, iar alții pe 20 noiembrie?

Lumea este divizată politic când vine vorba de această sărbătoare:

· Ziua Internațională a Copilului (1 iunie): Este o sărbătoare autohtonă în fostele țări din blocul comunist (URSS, România, Bulgaria, Polonia, China, Cuba). Decizia a fost luată oficial în noiembrie 1949 , la Paris, de către Federația Democratică Internațională a Femeilor (o organizație puternic sprijinită de Moscova), pentru a comemora copiii uciși în Al Doilea Război Mondial și a promova pacea.

· Ziua Universală a Copilului (20 noiembrie): Este varianta adoptată de ONU în 1954. Statele capitaliste (SUA, Marea Britanie, Franța) au refuzat inițial data de 1 iunie tocmai pentru că o considerau o „sărbătoare comunistă”.

România a rămas fidelă datei de 1 iunie, dar a transformat-o într-o sărbătoare complet apolitică, devenită zi liberă oficială abia în 2016.

3. În Turcia, Ziua Copilului a fost inventată de „Tatăl Turcilor” dintr-un motiv militar

Turcia nu sărbătorește pe 1 iunie, ci pe 23 aprilie , însă istoria lor este extrem de rară și unică. În 1920, fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a declarat această zi ca fiind dedicată copiilor.

Motivul din spate a fost unul profund și dureros: în timpul Războiului de Independență, mii de copii își pierduseră părinții. Atatürk a vrut ca statul să devină oficial „părintele” acestor orfani și a creat o zi în care acești copii să fie îmbrăcați în haine de gală și primiți în Parlament, pentru a le reda demnitatea. Astfel, Turcia a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial o zi națională a copiilor.

4. Legătura sumbră cu masacrul de la Lidice

Unul dintre motivele ascunse pentru care organizațiile de femei au insistat în 1949 pentru o zi internațională a fost ecoul masacrului din satul ceh Lidice (iunie 1942). Atunci, ca răzbunare pentru asasinarea nazistului Reinhard Heydrich, Hitler a ordonat raderea satului de pe fața pământului. 82 de copii din sat au fost gazați în lagărul de la Chelmno. Sărbătoarea de la începutul lunii iunie a fost gândită inițial ca un manifest global anti-război, un jurământ colectiv că „Lidice nu se va mai repeta”.

5. Tradiții bizare de 1 iunie în jurul lumii

Dacă în România oferim dulciuri și jucării, alte culturi au ritualuri extrem de specifice pentru această zi:

· Japonia (5 mai - varianta lor): Se numește Kodomo no Hi . Familiile agață în fața caselor steaguri uriașe în formă de crap ( Koinobori ). Fiecare pește reprezintă un membru al familiei (crapul negru este tatăl, cel roșu mama, cei albaștri/verzi sunt copiii). Crapul a fost ales pentru că este un pește puternic, care înoată împotriva curentului, simbolizând curajul.

· Thailanda (a doua sâmbătă din ianuarie): Armata își deschide bazele militare, iar copiii au voie să se urce în tancuri, elicoptere și să atingă arme (dezactivate), conceptul fiind cel de „protectori ai viitorului”.

· Coreea de Nord: Ziua de 1 iunie este marcată prin competiții sportive de o disciplină militară înfricoșătoare, unde copiii de grădiniță execută marșuri și simulări de tactici de autoapărare în fața liderilor politici.