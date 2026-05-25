Prima reacție a ministrului Culturii, după ce a fost înregistrat înjurând interesul național: ”Cineva dorește să mă discrediteze”-VIDEO

Ministrul Culturii, Demeter András István, a reacționat luni, după ce, în spațiul public, a apărut o înregistrare în care este surprins în timp ce înjură interesul național al României. Oficialul acuză interese ascunse și dă vina pe inteligența artificială, subliniind faptul că cineva dorește să îl discrediteze.

"Voi renunţa la calitatea mea de Ministru al Culturii pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greşită să atrag şi mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliţii de guvernare, în aceste momente atât de complicate, atât de grele, atât de dificile, în această perioadă în care, iată, încă o dovadă că polarizarea societăţii, diferenţa flagrantă de opinii şi de convingeri ajunge la nişte profunzimi neîntâlnite până acum. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulţumesc celor care sunteţi alături de mine şi vă mulţumesc şi celor care sunteţi în dubiu, care vă îndoiţi, vă mulţumesc şi acelora care îmi trimiteţi mesaje de condamnare", a transmis ministrul interimar al Culturii.

Demeter András István a subliniat că "ar fi la fel de indignat şi supărat, dacă ar vedea ca un ministru, un demnitar al statului român ar face asemenea afirmaţii".

"Nu îmi rămâne decât să vă asigur că, indiferent care va fi decizia mea sau a premierului sau a preşedintelui Uniii Democrate a Maghiarelor din România, eu rămân acelaşi, acelaşi Demeter András István care, întotdeauna, în fiecare funcţie publică sau nu pe care a avut-o, a contribuit la ceea ce şi-a asumat, la ceea ce şi-a asumat prin jurăminte, la ceea ce credea şi crede că are ţara, are România nevoie", a spus ministrul interimar în finalul mesajului.