O lideră AUR cere activarea articolului 4 NATO după incidentul de la Galați: „Toată lumea este de acord”
Ramona Bruynseels, lideră a Alianța pentru Unirea Românilor, le cere autorităților române să invoce articolul 4 din Tratatul NATO, după incidentul de la Galați.
Deputata a declarat că a discutat cu generali și politicieni din mai multe țări, iar aceștia consideră că România ar trebui să solicite consultări în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
„Am avut discuții cu unii dintre cei mai reprezentativi oameni din Adunarea Parlamentară a NATO. Generali recunoscuți din Marea Britanie, Canada și din țări europene, politicieni de peste tot, cu competențe în apărare. Toată lumea este de acord că e cazul să invocăm articolul 4! Da, într-adevăr, primesc asigurări de peste tot că partenerii noștri sunt lângă noi! Deci, ce mai așteptați?! Polonia a făcut-o deja”, a transmis reprezentanta AUR.
Apel către autoritățile române
Ramona Bruynseels a spus că autoritățile trebuie să reacționeze rapid după incidentul de la Galați.
„Drona de la Galați putea lăsa în urmă multe victime. Doar Dumnezeu i-a protejat pe acei oameni. De ce nu vă grăbiți?! Care este linia roșie de care mai e nevoie pentru a ieși din letargia în care parcă sunteți iremediabil prinși?! Este dreptul națiunii române. Sunteți obligați să uzați de el și să acționați în interesul general! Trebuie să cerem consultări de urgență și trebuie găsite soluții! Partenerii noștri sunt lângă noi, NATO este lângă noi, dar asta înseamnă și că noi trebuie să folosim tot ce ne stă la dispoziție”, a mai precizat aceasta.
Ce înseamnă articolul 4 al NATO
Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord permite unui stat membru NATO să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că securitatea, independența politică sau integritatea sa teritorială sunt amenințate. Consultările au loc în cadrul Consiliului Nord-Atlantic și pot duce la măsuri comune de sprijin. Articolul 4 este diferit de articolul 5 al NATO și nu presupune automat intervenție militară sau activarea apărării colective.
