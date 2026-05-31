Călin Georgescu, îmbrățișat de români în zi de mare sărbătoare: liderul suveranist a ajuns la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea VIDEO

Ionuț Nichita

Momente emoționante. Călin Georgescu a fost întâmpinat, duminică dimineața, de mulțimea de sustinători la intrarea în Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea, acolo unde ia parte la slujba de Rusalii. În același loc unde, timp de un an, liderul suveraniștilor a semnat săptămâna de săptămână controlul judiciar.

Călin Georgescu a fost întâmpinat de oameni cu buchete de flori și mesaje de susținere. El a dat mâna cu aceștia, i-a îmbrățișat pe cei care au venit să-l susțină și apoi a intrat în biserică, unde preoții susțin deja slujba de Rusalii.

