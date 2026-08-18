Captură uriașă în Delta Dunării: doi pescari au prins un somn estimat la peste 100 de kilograme și peste 2 metri

Publicat 18 aug. 2026, 10:15 Actualizat 18 aug. 2026, 10:18 Sursă Realitatea.net

O partidă de pescuit în Delta Dunării s-a transformat într-o experiență greu de uitat pentru doi pescari din Tulcea. Cosmin Iordache și Claudiu Iulian Iurașcu au reușit să aducă lângă barcă un somn uriaș, estimat la peste doi metri și aproximativ 100 de kilograme. Captura a fost realizată în zona Ceatal Chilia și este cea mai mare obținută până acum de cei doi. După fotografii și momentul de bucurie, pescarii au eliberat exemplarul în Dunăre.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre somnsomn prins tulcea