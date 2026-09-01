Administrația Trump alocă milioane de dolari pentru presa de dreapta din Europa. Cine primește banii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 15:11

Administrația Donald Trump pregătește 4 milioane de dolari pentru sprijinirea presei de dreapta din Europa, în cadrul unui program mai amplu de cel puțin 25 de milioane de dolari destinat unor organizații care promovează cauze conservatoare.

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