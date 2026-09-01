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Doi bărbați au fost condamnați după ce au fost prinși cu șase kilograme de canabis

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 1 sept. 2026, 11:12

Doi bărbați condamnați definitiv după ce au preluat droguri livrate din străinătate, destinate vânzării pe litoral

Modul de operare a fost documentat prin supraveghere operativă. În după-amiaza zilei de 28 februarie 2024, unul dintre inculpați a preluat coletele dintr-o autoutilitară, lângă Năvodari, le-a pus pe bancheta din spate a mașinii și s-a îndreptat spre cartierul Viile Noi din Constanța.

Acolo, cei doi s-au întâlnit și au fost surprinși în flagrant în timp ce transportau coletele în curtea unui imobil, potrivit cugetliber.ro.

Percheziții și pedepse definitive

La perchezițiile domiciliare au fost descoperite cantități importante de droguri, inclusiv peste 10 kilograme de canabis și rezină de canabis la unul dintre inculpați, plus alte substanțe în mașină. Unul a recunoscut integral faptele, celălalt doar parțial.

Tribunalul Constanța i-a condamnat inițial la șase ani și opt luni, respectiv șapte ani de închisoare. Curtea de Apel a menținut pedeapsa primului și a redus-o pe a celui de-al doilea la șase ani și șase luni. Mașina folosită a fost restituită proprietarului.

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