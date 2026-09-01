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Toți afluenții Mureșului au secat în județul Arad
Foto: Arhivă
Râul este la o treime din debitul normal, iar seceta a afectat zeci de mii de hectare de culturi
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