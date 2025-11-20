Trei greșeli grave într-o singură propoziție la Ministerul Educației. Daniel David a rămas mască atunci când a văzut foaia

Instituția care ar trebui să fie un model de corectitudine pentru toți elevii din țară a comis-o grav.
Instituția care ar trebui să fie un model de corectitudine pentru toți elevii din țară a comis-o grav. Ministerul Educației a publicat un document oficial plin de greșeli de gramatică și ortografie, care nu ar fi trecute cu vederea nici la clasele primare. Totul s-a întâmplat într-un proiect de ordin care trebuia să reglementeze temele pentru acasă.
Lumea s-a crucit când a citit o propoziție de doar 12 cuvinte în care angajații ministerului au reușit să facă trei greșeli. Ei au scris: „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei”. Profesorii au observat imediat că funcționarii au pus virgula unde nu trebuie, adică între subiect și predicat, au mai pus una inutilă și au mâncat un „i” la cuvântul elevi, care trebuia scris cu doi de i.
Ministrul Daniel David a avut parte de un moment foarte neplăcut când a mers în vizită la Oradea. Un jurnalist i-a pus foaia în față și l-a întrebat cum e posibil așa ceva. Oficialul a recunoscut rușinea și a spus că cei care au scris textul au fost avertizați. El a încercat să dreagă busuiocul, spunând că greșelile au fost corectate încă de cu seară.
Surpriza a fost însă uriașă chiar în timpul discuției. Când s-a verificat din nou textul, s-a văzut că angajații corectaseră doar cuvântul „elevii”, dar lăsaseră virgulele puse aiurea. Văzând că situația este neschimbată, ministrul și-a verificat telefonul și a exclamat „Incredibil!”, semn că nici el nu se aștepta la atâta neatenție din partea subalternilor săi.
Dincolo de acest scandal rușinos, documentul cu pricina aduce vești importante pentru copii și părinți. Se dorește ca elevii din școala primară și gimnaziu să nu mai primească teme în vacanță, iar liceenii să aibă doar teme opționale. De asemenea, timpul petrecut cu temele acasă va fi limitat la o oră pentru cei mici și două ore pentru cei mari, ca școala să nu mai fie o povară.