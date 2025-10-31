Advertising
Politica· 1 min citire
SEDIUL CENTRAL AL AUR, VANDALIZAT ÎN BUCUREȘTI
SEDIUL CENTRAL AL AUR, VANDALIZAT ÎN BUCUREȘTI
Sediul central al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din București a fost vandalizat
Citește și
- 19:38Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
- 19:35PNL a votat pentru convocarea Congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național
- 18:53Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO
- 18:22Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News