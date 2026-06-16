Rareș Bogdan, despre Guvernul Veștea: „Timpul nu mai are răbdare”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 07:53

Rareș Bogdan spune că guvernul Veștea trebuie să treacă prin Parlament în următoarele 72 de ore! Europarlamentarul este de părere că reformele făcute până acum de Ilie Bolojan nu au avut rezultatele dorite și că Adrian Veștea trebuie să își îndrepte atenția mai mult spre investiții. În același timp, acesta dă asigurări că formațiunea va rămâne unită, în ciuda scindărilor de moment.

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