Guvernul de la Chișinău lovește în simbolurile identității naționale! Limba română nu se economisește! Limba română se sărbătorește!

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă decizia Guvernului Republicii Moldova de a elimina concertul oficial dedicat Zilei Limbii Române – 31 August și de a reduce marcarea acestei sărbători fundamentale la organizarea Marii Dictări Naționale.
ndiferent de justificările financiare invocate, un stat care își respectă identitatea nu economisește tocmai la capitolul memorie, cultură și simboluri naționale.
31 August nu este o zi oarecare din calendar. Este ziua care amintește de revenirea la alfabetul latin, de lupta pentru afirmarea limbii române și de sacrificiul celor care au făcut posibilă renașterea națională din Basarabia. Este una dintre cele mai importante sărbători identitare ale Republicii Moldova.
Actualul premier, domnul Vasile Tofan, își începe mandatul cu stângul, printr-o decizie care transmite un semnal profund nefavorabil afirmării identității românești în Republica Moldova.
Anularea concertului public dedicat Zilei Limbii Române și mutarea accentelor festive strict pe Ziua independenței din 27 august (independență față de România?!) reprezintă primul mare gest politic al noului executiv și riscă să fie percepută ca un act deloc favorabil României, îndreptat împotriva unuia dintre cele mai importante simboluri identitare ale românilor dintre Prut și Nistru.
Prin această decizie, premierul Tofan se plasează, din păcate, în aceeași linie moldovenistă consacrată de guvernele care s-au succedat la Chișinău în ultimele trei decenii – de la agrarieni și Guvernul Sturza, la regimul Voronin, guvernările Filat, regimul Plahotniuc și până la actuala guvernare.
Dincolo de diferențele de discurs și de orientare geopolitică, prea multe dintre aceste guverne au avut în comun sindromul „Prea multă Românie!”, respectiv reținerea de a afirma fără echivoc identitatea românească a Republicii Moldova și tendința de a diminua importanța simbolurilor românești. Din păcate, actualul premier pare să continue această tradiție.
Timp de peste trei decenii, această zi a fost marcată prin manifestări culturale și artistice ample, reunind cetățenii în jurul limbii române. Reducerea acestei sărbători la un singur eveniment administrativ transmite un mesaj greșit și periculos: că identitatea națională poate deveni o cheltuială dispensabilă.
Dacă Guvernul Republicii Moldova dorește cu adevărat să reducă cheltuielile bugetare, îi sugerăm să înceapă prin eliminarea finanțării și a manifestărilor dedicate sărbătorilor și comemorărilor de inspirație sovietică, nu prin diminuarea celei mai importante sărbători consacrate limbii române.
Este greu de înțeles cum se găsesc resurse pentru evenimente care perpetuează narațiunile trecutului sovietic, inclusiv pentru marcarea așa-zisei „eliberări” de către Armata Roșie, dar nu și pentru celebrarea limbii române, fundamentul identității naționale a majorității cetățenilor Republicii Moldova.
Cum se face că R. Moldova continuă să plătească pentru traducerea TUTUROR documentelor din Parlamentului republicii din limba română în limba rusă, dar pretinde că nu are bani să sărbătorească limba română?
AUR consideră că economiile bugetare trebuie făcute prin reducerea risipei și a privilegiilor, precum și prin renunțarea la finanțarea manifestărilor care glorifică simbolurile ocupației sovietice, nu prin diminuarea celor mai importante sărbători ale românilor dintre Prut și Nistru.
Limba română nu este doar un mijloc de comunicare. Ea reprezintă fundamentul identității naționale, legătura istorică și culturală dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului și principalul reper al apartenenței Republicii Moldova la spațiul cultural românesc și european.
Solicităm Guvernului Republicii Moldova să reanalizeze această decizie și să redea Zilei Limbii Române amploarea și demnitatea pe care le merită.
AUR va continua să apere valorile identitare românești oriunde acestea sunt puse în plan secund și reafirmă că limba română nu poate fi tratată ca o simplă rubrică într-un buget. Ea este temelia unei națiuni și trebuie cinstită ca atare.
Limba română nu se economisește!Limba română se sărbătorește!
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026