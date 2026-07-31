Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Publicat 31 iul. 2026, 08:49 Actualizat 31 iul. 2026, 08:50

Fondurile destinate achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost consumate integral la numai zece zile de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

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