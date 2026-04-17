Nicușor Dan, prezent online la summitul pentru securitatea navigației în Ormuz

la invitația președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer.

Președintele Nicușor Dan va participa vineri, în format videoconferință, la reuniunea privind Inițiativa Internațională pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Administrația Prezidențială. Evenimentul este programat să înceapă la ora 15:00.

Potrivit Palatului Elysee, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer, vor coprezida reuniunea, descrisă drept o întâlnire „a țărilor non-beligerante pregătite să contribuie” la „o misiune multilaterală și pur defensivă” în zona Strâmtorii Ormuz. Informațiile au fost transmise de agențiile AFP și DPA.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a confirmat organizarea summitului, precizând că obiectivul este avansarea „către un plan multinațional, coordonat și independent pentru a proteja transportul maritim internațional când conflictul se va fi încheiat”.