MODIFICAREA OUG CARE I-A ÎNFURIAT PE PRIMARI, AMÂNATĂ ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ

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Coaliția și guvernul Bolojan sunt din nou în impas, după ce modificarea OUG care impune o serie de măsuri de austeritate dure în administrația locală a fost amânată cu o săptămână. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogiou, a confirmat acest lucru, dar a precizat că n-a fost vorba de neînțelegeri în Coaliție și nici de o "ședință cu țipete".