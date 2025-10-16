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Politica· 2 min citire
MODIFICAREA OUG CARE I-A ÎNFURIAT PE PRIMARI, AMÂNATĂ ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ
MODIFICAREA OUG CARE I-A ÎNFURIAT PE PRIMARI, AMÂNATĂ ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ
Dogioiu: Propunerile au venit aseară, destul de târziu
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