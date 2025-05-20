GEORGE SIMION DEZMINTE ZVONURILE POTRIVIT CĂRORA AR FI FUGIT DIN ȚARĂ: SUNT LA CLUJ. REVENIM PE BARICADE

George Simion dezminte zvonurile lansate în presă potrivit cărora ar fi fugit din țară
George Simion dezminte zvonurile lansate în presă potrivit cărora ar fi fugit din țară. Candidatul care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale a postat un videoclip pe pagina sa de socializare unde a explicat că este plecat la Cluj Napoca alături de prieteni. Mai mult, liderul AUR a transmis un mesaj celor 5 milioane de oameni care l-au votat și spune că va lupta în continuare pentru România.
George Simion: Cum a fost?
Prieten: Sotia, plecata in strainatate. Ii scriu ca suntem impreuna. Zice <<Cum? Iti bati joc de mine? Ca Simion e plecat din tara.
George Simion: Au spus în presă că am părăsit țara. Salutare tuturor!
Prieten: Îl ținem în România, v-ați înșelat total.
George Simion: Va salutam de aici de la Cluj Napoca, suntem in Ardeal si de maine revenim pe baricade. Nu suntem tristi - peste 5 milioane de voturi - romanii s-au trezit ca niciodata. Suntem mai uniti ca niciodata, asa ca nu dati foc la pasapoartele alea ca altii ar trebui sa plece din tara. Noi nu plecam.
Sursa: Realitatea din AUR
