GEORGE SIMION DEZMINTE ZVONURILE POTRIVIT CĂRORA AR FI FUGIT DIN ȚARĂ: SUNT LA CLUJ. REVENIM PE BARICADE

George Simion dezminte zvonurile lansate în presă potrivit cărora ar fi fugit din țară. Candidatul care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale a postat un videoclip pe pagina sa de socializare unde a explicat că este plecat la Cluj Napoca alături de prieteni. Mai mult, liderul AUR a transmis un mesaj celor 5 milioane de oameni care l-au votat și spune că va lupta în continuare pentru România.

George Simion: Cum a fost?

Prieten: Sotia, plecata in strainatate. Ii scriu ca suntem impreuna. Zice <<Cum? Iti bati joc de mine? Ca Simion e plecat din tara.



George Simion: Au spus în presă că am părăsit țara. Salutare tuturor!



Prieten: Îl ținem în România, v-ați înșelat total.



George Simion: Va salutam de aici de la Cluj Napoca, suntem in Ardeal si de maine revenim pe baricade. Nu suntem tristi - peste 5 milioane de voturi - romanii s-au trezit ca niciodata. Suntem mai uniti ca niciodata, asa ca nu dati foc la pasapoartele alea ca altii ar trebui sa plece din tara. Noi nu plecam.



Sursa: Realitatea din AUR