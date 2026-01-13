Advertising
Politica· 2 min citire
Daniel Băluță, atac devastator la Primarul General: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Daniel Băluță, atac devastator la Primarul General: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat dur modul în care Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, gestionează problemele municipiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte scăzute din ultimele zile.
Citește și
- 07:34Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”
- 19:53AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice
- 17:21Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”
- 16:22Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News