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Politica· 2 min citire

Cristian Diaconescu, semnal de alarmă: Extragereaza gazelor din Marea Neagră poate fi în pericol, dacă Crimeea e recunoscută ca pământ rusesc

Cristian Diaconescu, semnal de alarmă: Extragereaza gazelor din Marea Neagră poate fi în pericol, dacă Crimeea e recunoscută ca pământ rusesc

Cristian Diaconescu, semnal de alarmă: Extragereaza gazelor din Marea Neagră poate fi în pericol, dacă Crimeea e recunoscută ca pământ rusesc

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 30 nov. 2025, 08:15

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, dă alerta privind gazele din Marea Neagră. Diaconescu spune că o recunoaștere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, lucru care ar afecta și operațiunile de exploatare offshore.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, dă alerta privind gazele din Marea Neagră. Diaconescu spune că o recunoaștere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, lucru care ar afecta și operațiunile de exploatare offshore.

Cristian Diaconescu a vorbit, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, despre posibilele efectele ale unei recunoaşteri de facto privind apartenenţa Crimeei, el arătând că ar exista probleme inclusiv în ceea ce priveşte exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi din Marea Neagră, scrie News.ro.

”Dacă ar apărea, să spunem, o recunoaştere de facto – nu prea se înţelege ce înseamnă recunoaşterea e facto şi nu de jure – a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, practic ar putea fi pusă în discuţie şi întreaga procedură de delimitare a spaţiilor maritime în Marea Neagră. Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”, a afirmat Cristian Diaconescu.

”Vedem ce se întâmplă în aceste zile din punct de vedere convenţional, drone etc. Haideţi să ne amintim faptul că în 2027, sperăm, platformele Neptun Deep şi platformele continentale vor începe exploatarea. Dacă hidrocarburile vor reuşi să fie folosite de noi, împreună cu norvegienii cred că acoperim cea mai mare parte a necesarului european. (...) În condiţiile în care teoretic, fără niciun fel de altă nuanţare, discutăm de un tip de pace în Marea Neagră, deci flota rusă va reveni la Sevastopol, nimeni nu-i va putea ataca pentru că, nu-i aşa, există un anumit tip de acord reciproc, iar ei vor putea face ceea ce vor dori”, atrage atenţia fostul ministru.

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