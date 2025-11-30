Cristian Diaconescu, semnal de alarmă: Extragereaza gazelor din Marea Neagră poate fi în pericol, dacă Crimeea e recunoscută ca pământ rusesc

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, dă alerta privind gazele din Marea Neagră. Diaconescu spune că o recunoaștere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, lucru care ar afecta și operațiunile de exploatare offshore.

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