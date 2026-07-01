Vom ajunge să dăm mai mult pe taxe vamale decât pe comanda în sine de pe Temu sau Shein. UE pregătește lovitura finală

Vești proaste pentru românii care obișnuiesc să comande produse ieftine de pe platforme precum Temu, AliExpress sau Shein. De la 1 iulie 2026 intră în vigoare noi reguli la nivelul Uniunii Europene, iar pentru unele comenzi costurile suplimentare ar putea ajunge să fie mai mari decât valoarea bunurilor cumpărate.
Un tricou de câțiva euro, un cablu de încărcare sau un accesoriu comandat la un preț foarte mic ar putea ajunge să coste semnificativ mai mult până când coletul ajunge în România. Noile taxe se adaugă celor deja existente și schimbă modul în care sunt tratate coletele venite din afara spațiului comunitar.
UE introduce o taxă vamală pentru coletele ieftine
Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene.
Taxa nu este însă percepută o singură dată pentru fiecare colet, indiferent de conținut. Valoarea finală depinde de numărul categoriilor tarifare în care sunt încadrate produsele comandate.
Cum se calculează noua taxă
Dacă într-un colet se află cinci tricouri, cumpărătorul va plăti o singură taxă de 3 euro, deoarece toate articolele fac parte din aceeași categorie tarifară.
Situația se schimbă dacă în aceeași comandă este inclus și un ceas. În acest caz, taxa totală urcă la 6 euro, deoarece produsele aparțin unor categorii diferite.
Cu cât o comandă conține mai multe tipuri de produse, cu atât suma care trebuie achitată poate deveni mai mare.
Românii plătesc și taxa logistică
Noua taxă europeană nu este singurul cost suplimentar pentru cumpărătorii din România.
Aceasta se adaugă taxei logistice de 25 de lei pentru fiecare colet, introdusă în țara noastră la începutul acestui an.
În cazul comenzilor foarte ieftine, cele două taxe cumulate pot ajunge să depășească valoarea produselor aflate în pachet, ceea ce înseamnă că un articol cumpărat cu câțiva euro poate genera costuri suplimentare aproape egale sau chiar mai mari decât prețul de achiziție.
Dispare scutirea pentru coletele sub 150 de euro
Prin noile reglementări este eliminată facilitatea de care beneficiau până acum coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, acestea fiind scutite de taxe vamale.
Autoritățile europene susțin că măsura este necesară pentru un control mai eficient al numărului uriaș de produse expediate direct către consumatori de platformele comerciale din afara Uniunii Europene.
Numărul coletelor a explodat în ultimii ani
Datele prezentate de autorități arată o creștere spectaculoasă a volumului de colete care ajung în Uniunea Europeană.
În 2022 au fost înregistrate aproximativ 1,2 miliarde de colete de mici dimensiuni.
Numărul acestora s-a dublat în 2023, iar în 2024 a ajuns la 4,6 miliarde. În 2025 au fost expediate către statele membre aproximativ 5,8 miliarde de colete, ceea ce înseamnă o medie de peste 15 milioane de pachete în fiecare zi.
De ce a decis Uniunea Europeană să introducă noile reguli
Potrivit autorităților europene, problema nu este legată doar de încasarea taxelor vamale.
Printre motivele invocate se numără presiunea tot mai mare asupra serviciilor vamale, dificultatea verificării produselor care intră în Uniune, concurența creată magazinelor europene și costurile logistice generate de milioanele de colete cu valoare redusă expediate zilnic.
Cine va plăti efectiv taxa
În practică, cumpărătorul nu va achita întotdeauna direct taxa la vamă.
În funcție de modul în care este organizată livrarea, costul poate fi suportat inițial de platforma de vânzări, comerciant, firma de transport sau importatorul coletului.
Indiferent cine achită taxa în primă fază, este foarte probabil ca aceasta să fie transferată către clientul final, fie prin majorarea prețului produselor, fie prin costuri mai mari de transport, fie printr-o taxă afișată în momentul finalizării comenzii.