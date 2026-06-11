Transelectrica investește aproape 129 milioane de lei în modernizarea rețelei electrice și pregătește integrarea a 5.000 MW de energie regenerabilă

Publicat 11 iun. 2026, 12:52 Actualizat 15 iun. 2026, 12:52

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a realizat investiții de 128,91 milioane de lei în primul trimestru al anului 2026, continuând procesul de modernizare a infrastructurii energetice și de adaptare a rețelei pentru integrarea unui volum tot mai mare de energie din surse regenerabile.

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